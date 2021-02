Rua São Manoel Recebe Nova Sinalização na Vila Celso Para Melhorar Tráfego

Atenção motoristas que utilizam ruas do bairro Vila Celso, a Rua São Manoel recebeu nova sinalização e agora é mão única. A partir de agora, a Rua São Manoel, na bifurcação com a Rua Pirajui é mão única de direção. O trecho ganhou nova sinalização vertical e de solo. A mudança atende reivindicação de moradores e feirantes.

O bairro é muito movimentado principalmente a Rua Pirajuí, no ponto onde ocorre a feira livre de domingo, além disso, no local a vários tipos de comércio. O trabalho foi desenvolvido pela equipe da secretaria de Trânsito.

Outras reivindicações realizadas pela prefeitura foi a roçagem das Igrejas São Francisco de Assis e São Judas Tadeu. Áreas externas foram alvo de limpeza, condição que mudou a paisagem nos locais.

O serviço foi executado por equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e faz parte do cronograma que se estenderá por toda cidade.

“Havia reivindicação dos moradores e a necessidade de roçagem. Agora, com o serviço em dia, vamos cuidar da manutenção periódica, deixando os espaços públicos limpos”, diz o Prefeito Padre Osvaldo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local