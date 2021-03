Rua Guaxupé Recebe Pintura de Solo, Sinalização em Lombadas, Guias e Sarjetas

Na última segunda-feira, dia 15, a Prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) executou o trabalho de sinalização na Rua Guaxupé, localizada no Conjunto Euclides.

A equipe realizou pintura de solo, com reforço em sinalização de lombadas, guias e sarjetas, além da substituição de placas com nomes de ruas danificadas, por novas. O objetivo da força-tarefa é reforçar a segurança para motoristas e pedestres, além de facilitar o trabalho de entrega na região.

Na semana passada, a STU realizou o trabalho de sinalização no bairro São Francisco, além da pintura de solo, o local recebeu recapeamento asfáltico. No total, 12 quarteirões foram contemplados e abrangem as ruas São Luiz, São Francisco, Maceió, Ilhéus e Acre.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local