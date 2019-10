Rua Altair Tem Problemas Na Tubulação De Esgoto E Mau Cheiro

Com a forte chuva que caiu na tarde de segunda-feira (21) muitos pontos em Catanduva ficaram destruídos e alagados. Mais uma vez, na Rua Altair próximo a Avenida José Nelson Machado esteve com tubulações entupidas fazendo com que a água da chuva voltasse para os canos de esgoto das casas e comércio do local.

Alguns moradores contaram que com as chuvas, a água do esgoto subiu pelo ralo do banheiro invadindo toda casa, assim aconteceu com um comércio de piscina. A água que voltou do esgoto do banheiro inundou toda a loja. A proprietária lamenta e conta que passou muita raiva quando viu a loja toda alagada e para piorar a situação, o mau cheiro.

Outra reclamação de todos próximos do local é o mau cheiro de esgoto que está saindo da boca de lobo sempre quando chove. Já uma senhora que mora em frente a uma delas reclama que é insuportável o cheiro e mesmo estando dentro de casa o cheiro consegue se propagar. “É revoltante demorou um tempão para fazer essa obra, foram meses de angustia e nervoso que muitos moradores passaram e agora nós temos que aguentar esse tipo de situação. Com certeza, os R$ 579 mil foi para ralo”, finaliza a moradora.

Em nota a SAEC informou que as equipes da autarquia foram acionadas e desobstruíram a rede de esgoto em imóvel na rua Altair ontem (22). A ocorrência foi ocasionada pelo volume de água que foi parar na tubulação de esgoto em decorrência da chuva que atingiu a cidade na segunda-feira, (21). Por sua vez, a Prefeitura tem projeto para construção de galerias pluviais na Rua Elisiário, com objetivo de aumentar a captação das águas e, assim, evitar o acúmulo de água na parte na baixada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local