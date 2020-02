Rotatória é Implantada na ‘Estrada da Jacuba’ e Motoristas Aprovam

A prefeitura de Catanduva começou a construção da rotatória na Estrada José Frias Garcia, a Estrada da Jacuba. Segundo a secretaria de obras, o objetivo da Prefeitura é garantir melhor fluxo de veículos e acesso mais seguro aos bairros.

Desde o ano passado, o local vem ganhando melhorias na sinalização de trânsito. Ainda segundo informações as obras tem previsão para seu término na semana que vem, se nada atrapalhar como a chuva. Além da construção da rotatória, o local ganhou pintura de sinalização e haverá um canteiro com paisagismo.

Os moradores e motoristas que utilizam o local elogiaram a obra e garantem que a melhoria traz segurança, já que a avenida é reta e longa e muitos motoristas ultrapassam o limite de velocidade.

Há três semanas a Rua Altair recebeu nova sinalização de solo, com a conclusão das obras de implantação de galerias para prevenir inundações, entre a avenida Eng.º José Nelson Machado e a Rua Pirajuí.

Responsável pela intervenção, a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) destaca que o trabalho incluiu a demarcação de vagas de estacionamento, reforço de pintura nas lombadas, na faixa tracejada e na faixa de pedestres.

A única alteração foi realizada no quarteirão entre a avenida Eng.º José Nelson Machado e a Rua Tietê, para melhorar o acesso à rotatória. Por conta disso, as vagas de estacionamento foram concentradas em um único lado da via.

Ariane Pio

Da Reportagem Local