Rotarys em Parceria Com a Secretaria de Meio Ambiente Realizam Plantio de Árvores Frutíferas

Os Rotarys de Catanduva firmaram parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e realizaram na última segunda-feira, dia 03, uma verdadeira mobilização ambiental. A largada do movimento foi na Avenida Comendador Antônio Stocco, no Parque Joaquim Lopes, que consistiu no plantio de cinco mudas.

O prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa acompanhou o ato, ao lado das secretárias de Meio Ambiente, Júlia Cassiano e de Educação Cláudia Cosmo, além do presidente da Câmara Gleison Begalli Rotary Club de Catanduva, Rotary Club de Catanduva Norte, Rotary Club 14 de Abril, Rotaracty Club e Interact Club agora tem cada um, uma árvore frutífera adotada e ficarão responsáveis por cuidar das mudas por um período de até seis meses.

Além dis- so, o movimento presta homenagem às vítimas da covid-19 em Catanduva. A expectativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é que a iniciativa ganhe cada vez mais parceiros no plantio e na manutenção para o crescimento saudável de cada muda.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local