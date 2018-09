Rotary Realiza Entrega de 23 Poltronas Para Acompanhantes do Hospital de Câncer de Catanduva

O Rotary de Catanduva realizou nesta segunda-feira (3) a entrega de 23 poltronas para acompanhantes do Hospital de Câncer de Catanduva. O investimento foi de R$ 18 mil e a doação foi feita com renda obtida com o Rock’n Rotary Catanduva. Evento realizado em abril deste ano. Na data da entrega, os representantes puderam conhecer a ala voltada para o tratamento de pessoas com câncer. A ação mobilizou moradores de Catanduva, Pindorama, Santa Adélia, Ariranha e Fernando Prestes.