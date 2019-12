Rotary Norte realiza Encerramento do Projeto ‘O Melhor Estudante de 2019’

Na noite da última segunda-feira (03), o Rotary Norte de Catanduva realizou o encerramento do Projeto O Melhor Estudante de Catanduva 2019 com a Premiação dos “Campeões” da rede pública de ensino de Catanduva e Palmares Paulista. O evento foi realizado no Centro do Professorado Paulista (CPP).

A ação conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria Regional de Ensino, através das responsáveis Tânia Ribeiro Fonseca e Luciana Bianchin.

O Projeto nasceu no ano passado, 2018, sob a presidência de Eder Pedro Arthur Bocchini, que trouxe o modelo da cidade de Votuporanga, onde já é tradicional.

O objetivo principal do prêmio é incentivar e valorizar os alunos que se dedicam aos estudos, recompensando-os com inúmeras premiações.

Os quatro primeiros colocados que foram João Victor Vilasbôas Pereira, da Escola Estadual Cohab Palmares Paulista, Gabriel Henrique Garcia da Escola Estadual Nicola Mastrocola, Deny Gabriel Pereira de Lima Escola Estadual Antônio Maximiano Rodrigues e Alexis Cristien Polizelo da Escola Municipal Ramos da Silva. Os vencedores foram contemplados com 4 bolsas de estudo integral oferecidos pelas escolas Kelvin – Sistema de Ensino, Colégio Objetivo, Colégio Interativo Catanduva e Colégio Ressurreição.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local