Rotary Lança 2º Concurso ‘O Melhor Estudante de Catanduva’

O Rotary Club Catanduva Norte lançou nesta semana a 2ª edição do Concurso ‘O Melhor Estudante de Catanduva”. O objetivo é incentivar os alunos do nono ano das escolas municipais e estaduais de Catanduva ao aprendizado escolar. E as inscrições poderão ser realizadas na Diretoria Regional de Ensino de Catanduva e na Secretaria Municipal de Educação de Catanduva, até o encerramento do expediente do dia 11 de outubro de 2019 – 6ª feira.

Para isso, os participantes terão uma prova, que deverá ser realizada no dia 10 de novembro.

Ao todo, a expectativa é de participação de 13 escolas, numa estimativa de 116 alunos interessados. “O Rotary Club de Catanduva Norte está promovendo pelo 2º ano consecutivo, o concurso “O MELHOR ESTUDANTE DE CATANDUVA” (O Oscar do Estudante), cujos objetivos são: reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os grandes talentos da escola pública da nossa cidade”, afirmam os organizadores.

De acordo com o regulamento, a fase semifinal será realizada dentro da própria Unidade Escolar. Os dirigentes serão responsáveis pela seleção dos melhores estudantes, utilizando os critérios de avaliação que entenderem mais justo. Serão selecionados quatro estudantes de cada sala do 9º ano existente nas Unidades Escolares, os quais serão indicados para participar da prova final.

Serão premiados os dez melhores alunos classificados na prova final.

A responsabilidade pela elaboração das provas, está a cargo de uma Comissão composta por professores do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Votuporanga / Catanduva. Será composta por 70 questões de múltipla escolha, distribuídas nas seguintes matérias: atualidade, ciências, geografia, história, inglês, matemática e português. Serão declarados vencedores do 2º Concurso “O melhor estudante de Catanduva”, os dez candidatos que somarem o maior número de pontos nas setenta (70) questões de múltipla escolha. Se tiver empate, a decisão ficará por conta daqueles que tiverem mais pontos na prova de português, em seguida, de matemática, inglês e história.

Karla Konda

Editora Chefe