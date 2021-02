Rotary Comemora Aniversário de 116 Anos Com Muitas Boas Ações em Catanduva

Hoje (23), o Rotary International, uma rede mundial de líderes profissionais voluntários que realiza projetos sociais na comunidade, está comemorando 116 anos.

Em Catanduva, existem três clubes, o Rotary Club de Catanduva, Catanduva Norte e 14 de Abril, fundados em 02/05/1936, 07/12/1978 e 20/05/2008 respectivamente, e juntos somam cerca de 80 associados, além das Senhoras das duas Casas da Amizade, Rotaractianos e Interactianos.

Diretor Mário César Camargo do Rotary International divulgou mensagem falando sobre o aniversário do Rotary. “São 52 mil rotarianos, 2.400 clubes, 1410 municípios do Brasil. Celebrar e lembrar a vocês sobre os 116 anos. estamos presentes em 185 países. Nós temos muito orgulho da nossa história que começou com uma reunião entre quatro indivíduos interessados em promover serviços a comunidade. Sempre mantivemos o objetivo de dar de si antes de pensar em si. Nós participamos na América do Sul na mediação de conflito entre o Paraguai e a Bolívia na década de 30, pouca gente sabe disso, mas essa foi uma iniciativa entre rotarianos, que agiu positivamente e colocou ao fim a guerra”, afirmou.

“Há 116 anos o advogado e fundador do Rotary, Paul Parcy Harris disse: “O Rotary é uma força de integração num mundo onde as forças de desintegração estão prevalecendo, esse é o nosso papel, a nossa missão, integrar as forças do mundo” – hoje percebemos que seu legado tornou o Rotary a maior ONG do mundo, presente e quase todos os países e regiões geográficas, com assento permanente na ONU. Juntos nós promovemos a paz, comentamos a educação básica, a importância do meio ambiente e do desenvolvimento econômico e comunitário, os recursos hídricos e saneamento, auxílio a mães e filhos, e no combate a uma doença: a Pólio”, afirma Lourdinha Serpa Dalto, governadora do Distrito 4480, que abrange quase 50 cidades do noroeste paulista. São ao todo 69 Clubes de Rotary. Lourdinha responde pelo distrito desde julho de 2020 até junho de 2021.

Dentre os clubes da cidade, o Rotary Club de Catanduva Norte existe há 43 anos e com o suporte da Casa da Amizade e Rotaract contam com o apoio e participação da comunidade em suas atividades e promoções para a realização de inúmeros projetos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local