Rotary Clube 4480 Fará live sobre “O combate a dengue em tempos de Covid-19”

O Rotary Club de Catanduva distrito 4480 vai promover amanhã, dia 07, às 20h, uma live abordando o tema “O combate a dengue em tempos de Covid-19”. Participarão do evento Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas da EMCAa e o infectologista Ricardo Santaella. O objetivo do evento é desmistificar mitos e manter viva a temática sobre o combate vetor aos munícipes. A palestra será em formato on-line pela plataforma Zoom pelo ID 916.338.4480 e senha 123.

“O Covid-19 é muito preocupante, mas não podemos esquecer do mosquito da dengue”, publicou nas redes sociais a Presidente do Rotary Club, Maura Guerreiro.

Ações

A Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) tem intensificado suas ações em diversos bairros diferentes da cidade, fato que pode ser comprovado pelas publicações nas redes sociais da Prefeitura de Catanduva.

As vistorias nas residências foram reforçadas devido ao aumento do número de casos positivos da doença e também o número considerável de imóveis que não recebem vistorias por diversos motivos diferentes.

Para contribuir na diminuição dos casos de dengue, o setor tem realizado inúmeras ações educativas com vários segmentos com foco nas parcerias com empresas públicas e privadas e também na rede particular de ensino.

O setor pede para que a população seja parceira, identifique estes pontos de descarte, acúmulo de água e denuncie irregularidades. O munícipe pode entrar em contato através do telefone (17)3531-9200 ou pelo aplicativo da Ouvidoria Catanduva. Ao sentir os sintomas a EMCAa solicita que o munícipe não deixe de ir as Unidades de Saúde para realizar caso necessário exame sorológico e nunca se automedicar sem a prescrição médica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local