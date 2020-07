Rotary Club Empossa Nova Governadora Lourdinha Dalto do Distrito 4480

Rotarianos de 72 clubes acessaram os links para assistirem on-line pela primeira vez a posse na noite de sábado (04/07) para acompanhar a cerimônia de posse e transmissão de cargos da Equipe da Governadoria do Distrito 4480 do Rotary Internacional. Durante a solenidade, Cavicchia filho transmitiu o cargo de Governador do Distrito para Lourdinha Dalto, que exercerá a função durante o ano rotário 2020/2021.

Natural de Catanduva, Lourdes Serpa Dalto já atuou como presidente do Rotary Club de Catanduva no ano rotário 2012/2013. Como rotariana, recebeu diversos destaques, ocupou cargos importantes e participou de vários eventos. É empresária assídua na cidade. Ela é casada com Beninho Dalto e tem quatro filhos Liciane, Adriano, Alessandra e Larissa, além de três netos Sofia, Pedro e Julia.

Em seu discurso, prestou agradecimento a Cavichia e sua equipe pela parceria nos últimos anos. “Em Rotary, as gestões devem abrir oportunidades, conectar e unir para a continuidade das ações e projetos. Sabemos das dificuldades que teremos pela frente, mas haveremos de encontrar um meio para promover ações para o crescimento do nosso Distrito e ser visto como um dos maiores do Brasil.”

Combate à pólio

Com o tema “Só há um jeito: vacinar. Falta muito pouco, vamos vencer.” A nova Governadora do Distrito 4480, Lourdinha Dalto, ressaltou, durante a posse, que seguirá a grande bandeira do Rotary Internacional, a erradicação da paralisia infantil no mundo. Por meio da entidade, já foram vacinadas 2,5 bilhões de crianças.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook