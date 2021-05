Rotary Club Distrito 4480 Realiza Doação de Leite para Associação Voluntária de Combate ao Câncer

O Rotary Club de Catanduva Distrito 4480 realizou na terça-feira (27) a doação de leite para a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC). Foram doados 254 litros para a entidade.

“Mesmo sem poder realizar eventos, festas, os companheiros do clube tem se mobilizado em ações sociais como esta e que tem sido um sucesso. Os lemas do Rotary são ‘Dar de Si, antes de pensar em Si’ e ‘Mais se beneficia quem melhor serve’”, destacou Maura Guerreiro, Presidente do Rotary.

A arrecadação contou com o apoio da Casa da Amizade, as esposas dos rotarianos, que se mobilizaram para conseguir a maior quantidade de leite possível em prol da instituição.

“O que mais encanta nessas visitas é conhecer um pouco do dia a dia da entidade e a dedicação das pessoas envolvidas!”, frisou Mariusa Roviriego, Presidente da Casa da Amizade.

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) foi fundada em 8 de março de 1997, tem como principal objetivo fornecer serviços comunitários gratuitos para pessoas diagnosticadas com câncer.

A entidade oferece assistência fundamental como cestas básicas, frutas e verduras, suplemento alimentar, fraldas. Também auxilia na acessibilidade e mobilidade como cadeira de rodas, cadeira de banho, andadores e assistência psicológica com atenção voltada ao núcleo familiar, elevação da autoestima e autoconfiança do doente e familiares.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local