Rotary Club De Catanduva Recebe Visita Ilustre Para Anunciar Novo Logo

Na segunda-feira (26) haverá a visita do Governador do Distrito 4480 do Rotary International, Antônio Orlando Cavichia Filho e esposa Sandra, no Rotary Club de Catanduva, onde passará aos rotarianos os projetos referentes ao ano 2019/2020. A chegada será recepcionada pelos rotarianos no Marco Rotário as 17h30, após será recepcionado no Salão do Sindicato do Comércio de Catanduva, na Avenida Benedito Zancaner, nº 720.

O trabalho voluntário é feito no mundo todo. Segundo os Rotarianos de Catanduva, o Governador trará seu novo logo “O Rotary Conecta o Mundo”. Conectados com 1.250.000 rotarianos no Mundo.

A presidente atual, Andresa Veronese Alves, disse que a visita é importante para dar estímulos e aprendizado sobre a Organização Rotary, ela explica que esta organização é internacional e uma das maiores ONG do mundo, e que família Rotaria Catanduvense parabeniza pela visita e já adianta a boas vindas ao Governador Cavichia E Sandra.

O presidente eleito do Rotary International, Mark Daniel Maloney, falou da sua visão para fortalecer o Rotary. Ele ressaltou a necessidade dos rotarianos expandirem suas conexões com as comunidades às quais servem, dentro de um modelo inovador de clube que contribua ao crescimento da organização.

“O Rotary facilita a conexão entre nós, de maneira forte e significativa”, disse ele. “Ele nos conecta com pessoas que de outra forma jamais conheceríamos, pessoas que no final das contas vemos que são mais parecidas conosco do que imaginávamos. A organização nos conecta com nossas comunidades, com oportunidades profissionais, e com populações que precisam da nossa assistência.”

Em 2020, a ONU celebrará seu aniversário de 75 anos. O Rotary foi uma das 42 organizações convidadas pelos Estados Unidos para participar da conferência de 1945 em São Francisco, que levou à criação da ONU. Por décadas, o Rotary tem trabalhado ao lado da ONU em questões humanitárias globais. Atualmente, o Rotary ocupa o mais alto status consultivo oferecido pelas Nações Unidas a ONGs.

Em 2020/2021, a nova governadora será Lourdinha Serpa Dalto dando continuidade aos trabalhos rotários.

Ariane Pio

Da Reportagem Local