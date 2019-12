Rotary Club de Catanduva Elege Presidente e Governadora do Biênio 2020/2021

O Rotary Club de Catanduva distrito 4480 elegeu no dia 6 de Dezembro, em uma reunião ordinária, o casal Maura Silvia Guerreiro e Adalberto Guerreiro como presidentes do biênio 2020/21, ao lado da governadora Lourdinha Dalto. O casal e a governadora foram indicados e escolhidos pelos companheiros do clube e assumirão oficialmente em Julho do próximo ano.

De acordo com Maura, o plano de ação para a presidência ainda não foi montado, mas a diretoria já foi definida. “Tenho um tempinho ainda para me reunir com minha diretoria e juntos montarmos nossas ações para Julho/2020 a Junho/2021. Uma coisa é certa pretendo incentivar nosso Clube Rotary Clube Catanduva a realizar ações sociais, sempre apoiando e recebendo apoio da Casa da Amizade, do Interact e Rotaract afinal somos uma família e juntos somos mais fortes. Em Março/2020 participarei de uma capacitação para novos presidentes que será muito importante para nortear meu trabalho e minha gestão. O vice presidente será Marcelo de Freitas, a secretária Angélica do Carmo Yamamoto Nose; a tesoureira Lívia Domingues Pereira; a presidente da casa da Amizade será Mariusa Formigoni Reviriego e o protocolo Nelson Lopes Martins” explicou. Para Lourdinha Dalto, que assumirá como governadora, será motivo de honra e gratidão estar à frente do Rotary. “A sensação é de grande responsabilidade, pois ­tomarei conta do nosso Distri­to 4480 de 70 Clubs Rotários com 1600 Rotarianos . Pretendo cumprir as metas rotarias o qual ­terei um aprendizado em San Diego, Califórnia, do dia 17/01/2020 a 28/01/2020. Trarei para cá ­repassando aos Clubs do Dis­trito. Sinto -me honrada em ­estar ­neste cargo, gratificante também ­para fazermos o bem para as ­comunidades das cidades que ­estarei trabalhando em nome do Rotary International”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local