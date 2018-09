Rotary Club Catanduva Norte Promove 1º Concurso Melhor Estudante

O Rotary Club Catanduva Norte promove o 1º Concurso Melhor Estudante. O objetivo é incentivar os alunos do nono ano das escolas municipais e estaduais de Catanduva ao aprendizado escolar. O lançamento oficial do programa acontecerá em outubro. Nesta semana aconteceu a primeira reunião com autoridades do município. O Rotary Norte sob a presidência de Eder Pedro Artur Bocchini trouxe o modelo de Votuporanga que há 17 anos realiza o concurso. O clube catanduvense visa promover o concurso anualmente.

O concurso conta com a parceria do Instituto Federal, campus Catanduva que será o responsável em realizar e aplicar as provas.

“Catanduva conta com 27 salas de aulas de nono ano e todas vão participar. Ao todo, 87 estudantes vão concorrer. O critério de seleção na primeira fase será de acordo com a direção da escola. Cada escola escolherá três alunos por turma. Esses 87 anos vão prestar uma prova no dia 11 de novembro no Instituto Federal. O IF fica com responsabilidade de realizar e aplicar a prova e o Rotary Norte fará a correção que dará o ranking de melhores alunos do município”, diz Gleison Begalli, porta-voz do Rotary Norte.

Todos os participantes ganharão medalhas e os primeiros colocados ganharam prêmios especiais. “O nosso objetivo é fomentar a educação e incentivar os alunos ao aprendizado. Queremos exaltar e mostrar para os alunos como eles são importantes. Queremos que todos sintam-se valorizados”, constata Begalli.

Os alunos participarão de uma prova que contará com conhecimentos gerais, atualidade, matemática, Língua Portuguesa, história, geografia, ciência e Inglês com questões de múltipla escolha.

Karla Sibro

Da Reportagem Local