Rotary Club 4480 Realiza Doação De Cesta Básica Para o Projeto Amor e Alimento

Para comemorar o sucesso da gestão 2019/2020 e iniciar a gestão 2020/2021 com o pé direito, o Rotary Club 4480 de Catanduva realizou a doação de 20 cestas básicas para o Projeto Amor e Alimento. Na entrega estiveram presentes a Ex-Presidente Andressa Veronese e a atual Presidente do Rotary Maura Guerreiro. O colaborador do projeto Lucas Cintra também participou da entrega.

O Projeto Amor e Alimento teve início devido à pandemia do COVID-19, onde muitas pessoas sem poderem ganhar seu pão de cada dia sofreram com a quarentena, com isso, através de pequenos gestos, um grupo de pessoas se uniram para um bem comum. Juntos os voluntários ajudam as instituições: Lar São Paulo Apóstolo, Lírio dos Vales, Casa do Apoio Amor Perfeito, Emaús, Cáritas, Irmã Dulce e o Projeto Pio.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

