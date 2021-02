Rotary Catanduva Norte Faz Doação de Carteiras Para Projeto Corujas do Bem

Na tarde de ontem (12), o Projeto Coruja do Bem recebeu a visita de membros do Rotary Catanduva Norte onde realizaram a doação de oito jogos de carteira. À frente da organização o casal o presidente Kelver e a esposa Suzana e na visita também estiveram presentes, Benigno Lopes Neto e esposa Maria Christina e Isaura Patto.

As carteiras, segundo o presidente, foram doadas por meio de um subsídio distrital que é a devolução das doações que o clube fez à Fundação Rotária, fruto da dedicação dos rotarianos e adesão da comunidade catanduvense aos eventos e promoções do Rotary Club de Catanduva Norte.

O Club participa em todos os anos do projeto de subsídio distrital que permite adquirir equipamentos para entidades sem fins lucrativos, no valor médio de R$2.500,00.

Os recursos para esse projeto são oferecidos pelo distrito 4480, que congrega vários clubs de uma vasta região. O Club participou de todos desde que foi instituído há mais de duas décadas, tendo beneficiado entre outras as instituições Cáritas Diocesana, Educandário São José e Casa da Criança Sinharinha Netto, e neste ano a Associação Corujas do Bem foi agraciada com 08 jogos de carteiras para adultos ao custo de R$ 2.950,00, a fim de dar continuidade ao seu projeto social. “Ano que vem o Rotary Clube de Catanduva Norte envidará esforços para que a sala de aula seja completada com a aquisição de mesa e cadeira de professor, armário e mesa de reunião para que o projeto Corujas do Bem consiga atingir seus objetivos”, informa. Kelver ainda ressalta a importância da população em participar das atividades que o Rotary Catanduva Norte realiza para que a renda possa beneficiar instituições que precisem e também proporcionam benefícios para outros.

“Precisamos da participação de todos, os Rotarys não são elitizados, quando fazemos um evento de venda de pizzas, ou seja, qualquer outro, contamos com o apoio da aquisição de pessoas que também não fazem parte do Rotary para podermos alcançar a meta da renda e reverter a quem precisa da nossa ajuda”. A visita contou com passeio para conhecer o local, onde as aulas já retornaram e também segue regra dos 35% da capacidade em sala. Retorno muito importante para os alunos que precisam de um método especial de aprendizagem para desenvolvimento do intelecto e físico.

“Ficamos muito felizes em receber a doação. O projeto completou quatro anos nesse último dia 06 de fevereiro e é uma honra ser escolhido, dentre tantas entidades, os beneficiados pelo Rotary, tão comprometido e criterioso para fazer suas doações”, afirmou Mara Gabas, presidente e fundadora do Corujas do Bem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local