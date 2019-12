Rodovias Serão Marcadas Por Mensagem De Apoio Emocional Gratuito Em Dezembro

É por meio de uma parceria com a Artesp – Agência de Transporte do Estado de São Paulo que a AB Triângulo do Sol se torna uma das concessionárias apoiadoras do CVV – Centro de Valorização da Vida. Neste mês de dezembro, todos os painéis eletrônicos existentes ao logo das rodovias vão exibir a mensagem ‘Apoio emocional gratuito 24h. Ligue CVV – 188’. O objetivo é a preservação de vidas.

“O CVV presta apoio emocional para prevenção do suicídio, atendendo pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (ligue 188), e-mail e chat 24 horas (acesse www.cvv.org.br), todos os dias, de forma voluntária e gratuita. De acordo com a instituição, os casos de suicídio costumam aumentar no final do ano”, diz a nota oficial divulgada pela AB Triângulo do Sol.

OMS

Também conforme a nota, o primeiro relatório da OMS – Organização Mundial da Saúde sobre prevenção do suicídio, lançado em 2014, revela que, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do mundo, totalizando mais de 800 mil mortes por ano. Essa é a segunda causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos, responsável por 50% das mortes violentas entre homens e por 71% entre mulheres. “Ainda de acordo com o relatório, a taxa global desse tipo de morte sofreu uma redução de 26% entre 2000 e 2012, e isso se deve ao fato de que vários países adotaram estratégias de prevenção do suicídio, adaptadas de acordo com suas condições locais. O Brasil, no entanto, vai na contramão do mundo: no mesmo período, segundo a OMS, a taxa de suicídio no país cresceu 10,4%”.

Da Reportagem Local