Rodovias do DER Tem Queda de 12,2% no Número de Acidentes e Mortes

Entre o dia 20 de dezembro e 5 de janeiro de 2020 – durante as festas de Natal e Ano Novo, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, registrou queda de 12,2% no número de acidentes e de 8,6% no número de vítimas que morreram nas rodovias estaduais de acesso ao Litoral Paulista, mesmo com um fluxo de veículo 6,3% maior do que no ano anterior.

Neste ano, o número de acidentes foi de 264 contra 301 ocorrências registradas no período do ano passado nas rodovias SP 055 (litoral Norte e Sul), SP 098 e SP 125. Já o número de mortes caiu de nove no mesmo período do ano passado, para quatro vítimas fatais neste ano.

O DER também registrou nesta operação a passagem de 3,6 milhões de veículos pelas rodovias de acesso ao litoral paulista, litorâneas e de acesso ao Oeste Paulista – número 6,3% maior em comparação ao ano passado, quando 3,3 milhões de veículos seguiram viagem com destino ao litoral.

Durante os 17 dias de operação especial que envolveu o Natal e o Ano Novo, foram realizados 2.943 atendimentos aos usuários. Deste total, 69,6% dos atendimentos foram decorrentes de panes nos veículos, ou seja, 2.049 atendimentos.

Balanço das atividades operacionais – Apesar do alto fluxo de veículos, os motoristas contaram com uma viagem mais rápida e segura em função das ações tático-operacionais desenvolvidas pelas equipes da coordenação de tráfego do DER, das Unidades Básicas de Atendimento nas rodovias e da Polícia Militar Rodoviária.

Como parte da Operação Verão + Seguro, foram realizadas operações subida e descida nas rodovias litorâneas, liberação de acostamentos, implantação de faixa reversível, fiscalização de veículos estacionados em locais proibidos e uso de rotas alternativas para desafogar o tráfego.

Drones foram usados no monitoramento do tráfego e auxílio na tomada de decisões operacionais. Na ocasião de acidentes, os drones foram utilizados para que as equipes fossem acionadas de forma ágil, adotando todas as medidas de segurança necessárias e advertindo os motoristas a reduzirem a velocidade na pista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local