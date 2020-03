Roçagem Em Áreas Verdes E Prédios Públicos Chega A Mais 12 Bairros

Dando continuidade aos trabalhos de roçagem em praças, áreas verdes e prédios públicos de Catanduva, a prefeitura, durante esta semana, irá realizar o serviço em 12 bairros, movimentando caminhões, tratores e máquinas costais. Terrenos particulares, que já foram notificados, também serão limpos. “O cronograma de 16 a 20 de março foi definido pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, que realiza o trabalho em parceria com a empresa contratada. Serão atendidos os canteiros da avenida César Guzzi, entre o Jardim Eldorado e o Giuseppe Spina, área verde do Eldorado, e as praças da rua Cotia, no Agudo Romão, da rua Bocaina e da Igreja Santo Expedito, ambas no Jardim Del Rey. O trabalho também será desenvolvido nos canteiros da rua Mirasselva, no Residencial Maria Luiza Peres de Faria, as praças do Tarraf e Altos do Higienópolis, além dos canteiros e rotatórias da avenida Rio Brilhante, no Salles”, informa nota oficial encaminhada à equipe do O Regional. Ainda segundo a informação, as equipes já atuam ao longo da Avenida Palmares (no Parque Glória), no Parque do Aeroporto (Agudo Romão), no Parque dos Ipês (Parque Iracema) e na Avenida Júlio César Marino, da Soto ao Granville. Vale ressaltar, por fim, que ainda prossegue a manutenção das áreas verdes das escolas municipais. Nesta semana, o alvo é a EMEI Prof.ª Cênica Bochi, localizada no bairro Giordano Mestrinelli.

Da Reportagem Local