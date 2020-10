Roberto Cacciari Tem Candidatura Deferida Pela Justiça Eleitoral

O candidato pelo Cidadania, Roberto Cacciari e o vice Pastor Jurandir, tiveram suas candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral. Com a sentença favorável, Cacciari é considerado apto para concorrer ao cargo de prefeito de Catanduva. De acordo com a sentença do juiz José Roberto Lopes Fernandes, todos os documentos necessários para a comprovação de possibilidade de disputa a Eleição Majoritária foram entregues à Justiça. “Todas as condições legais para o deferimento do registro pleiteado foram preenchidas, e não houve impugnação. Isso posto, defiro pedidos de registro de candidatura de Roberto Cacciari e de Jurandir Raimundo Inocente Filho aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, 23, pelo Cidadania, no Município de Catanduva”, consta no documento.

Karla Konda

Editora Chefe