RME E Ministério Público SP Selam Acordo Em Prol Das Vítimas De Violência Doméstica

O Instituto Rede Mulher Empreendedora – RME e o Ministério Público do Estado de São Paulo acabam de formalizar um termo de cooperação que beneficiará mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A assinatura do termo de cooperação aconteceu entre Ana Fontes, Presidente e Fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME, e o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo.

Com objetivo de dar autonomia financeira e pessoal dessas mulheres, os órgãos promoverão capacitações gratuitas por meio do Ela Pode, programa criado pelo Instituto RME com o apoio do Google. A iniciativa sem fins lucrativos procura impactar mulheres que desejam ingressar no mercado de trabalho e iniciar ou expandir um empreendimento.

O Ela Pode, que começou em 2019 inspirado no Women Will, projeto do Cresça com o Google, deve chegar ao final deste ano capacitando mais de 135 mil mulheres em todo o país. Nesse período, o programa contou com mais de 200 voluntárias, multiplicando conteúdos ligados à comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

Dados do Núcleo de Gênero coletados em parceria com o Centro de Ajuda Operacional Criminal do Ministério Público paulista mostraram que de fevereiro a março de 2020, por exemplo, houve um aumento de quase 30% das medidas protetivas de urgência e de 51,4% de prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas comparado ao mesmo período do ano anterior.

Em um primeiro momento por conta do isolamento social, decorrente da pandemia com a COVID-19, as oficinas devem acontecer virtualmente, mas há previsão de vagas presenciais conforme disponibilidade e, claro, evolução no combate ao vírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local