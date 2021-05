Rios da Região de Catanduva já Estão Secos e Preocupa Moradores

Com a falta de chuvas a preocupação com o nível dos rios está aumentando principalmente no interior do Estado mais precisamente aqui em nossa região, algumas cidades vizinhas de Catanduva depende de pequenos rios em suas cidades que abastecem o município.

Um dos rios que está praticamente seco é o Rio das Onças, segundo o fotográfo de natureza, José Alaor que também é morador de Novais, ele conhece o rio desde pequeno, lembra que nadava aos 12 anos e que o rio era motivo de preocupação das mães, pois as crianças e adolescentes iam nadar e na época o rio era de 4 metros para mais de profundidade. Hoje ele lamenta como esta a situação, com o clima hostil, já vários meses sem chuva significativa e com a prática do plantio de cana na nossa região, o ecossistema tem mudado em muito nos últimos anos.

“Temos que cuidar do que é nosso, fico vendo muitas pessoas da região se sensibilizando com a floresta Amazônica, do Pantanal, não que não seja importante, mas temos que cuidar do que estão na nossa cidade, próximo as nossas casas, acho que é de extrema necessidade as pessoas se conscientizarem e começarem a respeitar. Se continuar assim daqui uns anos não haverá os rios que atravessam nossas cidades.”

José conta que fotografa a fauna e flora da nossa região já algum tempo e está cada vez mais notando a diferente tanto nos fluentes dos rios quanto na flora em toda a volta. “O rio da onça é o que mais me chamou atenção, pois secou isso só ocorria lá pelo mês de setembro eu não sei como vai ser daqui para frente”.

Há também um baixo nível em outros rios da região, a cidade de São José do Rio Preto já está anunciando racionamento de àgua. O Regional entrou em contato com a Saec que é responsável pelo abastecimento em Catanduva, eles descartaram neste momento racionamento. Mas o Rio São Domingos também tem nível baixo, outros pontos com nível baixo é o Rio Grande onde São Domingos, Turvo e Rio da Onça desembocam nele, que o nível da Usina Hidrelétrica de Marimbondo, em Icém (SP), está com 7% da capacidade de armazenamento de água.

Ariane Pio

Da Reportagem Local