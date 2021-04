Rio São Domingos Está na Lista do CBH-TG e Tem Novos Representantes

Neste mês de abril, inicia-se o mandato dos novos membros e diretoria para o biênio 2021/2023 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (CBH-SJD) e dos Rios Turvo e Grande (CBH-TG). Um dos nossos rios de Catanduva está na lista dos principais, o Rio São Domingos, englobando assim nosso município no CBH-TG. O CBH tem como objetivo ser um instrumento de desenvolvimento regional e proteção ambiental e sua atuação é baseada em uma gestão tripartite integrada entre estado, município e sociedade civil. O CBH-TG está localizado na região Noroeste do estado de São Paulo e abrange em seu território 66 municípios, que estão posicionados sobre três importantes unidades aquíferas subterrâneas: Serra Geral, Guarani e Bauru. Já o CBH-SJD pertence à região hidrográfica do Rio Paraná, represado pela barragem de Ilha Solteira.

CBH-TG

O prefeito de São José do Rio Preto (SP), Edinho Araújo, foi reeleito presidente do Comitê – esse é o terceiro biênio consecutivo em que o prefeito é eleito para o cargo. A eleição ocorreu durante a 71ª reunião ordinária do Comitê e reelegeu também o engenheiro Germano Hernandes Filho, representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Preto, como vice-presidente. O diretor do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE/BTG), Gustavo Antônio Silva, permanece como Secretário Executivo, substituindo Tokio Hirata, que faleceu no ano passado. O mesmo ocorre com a engenheira Maria Cecília de Andrade, do DAEE/BTG, que continua na função de Secretária Adjunta.

CBH-SJD

Durante a 63ª reunião ordinária, o prefeito de Santa Fé do Sul (SP), Evandro Farias Mura, foi eleito presidente do Comitê. Os membros elegeram também o ex-presidente do CBH-SJD, Prof. Dr. Jefferson Nascimento de Oliveira, da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp), campus de Ilha Solteira, que passa a ser vice-presidente, além de reelegerem o Secretário Executivo Gustavo Antônio Silva, do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE/BTG) e a Secretária Adjunta Lucíola Guimarães Ribeiro, também do DAEE/BTG. A lista completa dos novos membros do CBH-TG está disponível no site www.comitetg.sp.gov.br e do CBH-SJD em www.comitesjd.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local