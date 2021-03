Rio São Domingos é Avaliado Devido a Cor Barrenta Que Apresentou Nestes Dias

A Patrulha Ambiental esclareceu que água barrenta no Rio São Domingos é decorrência das chuvas associada a degradação ambiental. Ainda foi descartada a hipótese de poluição. Conforme monitoramento, não houve mortandade de peixes e animais aquáticos como foi divulgada em rede social.

O jornal O Regional entrou em contato com a prefeitura de Catanduva e pediu mais detalhes sobre o assunto.

A assessoria de comunicação explicou que a patrulha ambiental está vinculada com a GCM e assim deve ficar atenta nessa questão do meio ambiente, sendo assim não houve reclamação de moradores da cor da água, mas sim o serviço foi feito por percepção e a equipe estava em prontidão e percebeu a tonalidade da água, e aí realizou todo o trâmite percorrendo o trecho para ver se existisse alguma diversidade envolvendo principalmente a questão de mortandade de peixes, isso foi descartado de imediato e assim nesse período que eles fizeram essa avaliação prévia não havendo nenhum tipo de anormalidade e por isso não precisou acionar órgãos de fiscalização ambiental o que foi constatado foi por conta da climática, do aumento do período de chuvas principalmente nesta semana onde ocorreu muitas delas.

Apesar de o Meio Ambiente descartar mortandade de peixes, um vídeo gravado ontem pelos vereadores Gordo e Marquinhos Ferreira mostrou vários deles mortos.

Sobre o clima – O mês de março marca o fim do verão. A estação termina no dia 20 de março, às 6h38, pelo horário de Brasília, quando se inicia o outono de 2021. Saiba o que vai comandar o Clima no Brasil em março e como ficará a distribuição de chuva sobre o país no último mês do verão. O verão de 2020-2021 começou sob influência do fenômeno La Niña, com moderada intensidade. Este fenômeno é caracterizado por uma condição de temperatura abaixo do normal na porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial. O fenômeno La Niña já está enfraquecendo, mas ainda terá alguma influência no padrão de chuva sobre o norte do Brasil durante o mês de março.

Ariane Pio

Da Reportagem Local