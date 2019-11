Ricardo Santaella Explica Sobre Casos De Meningite Viral Em Escola De Catanduva

Em Catanduva uma escola particular teve as aulas suspensas depois de dois alunos serem diagnosticados com meningite viral. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou em nota que as duas crianças, de três e cinco anos, estudam na mesma sala. Diante da situação, o caso foi tratado como surto e as aulas foram suspensas por dois dias.

Em nota ainda, as equipes de Vigilância Epidemiológica e Sanitária estiveram na escola na quarta-feira (06) para apurar os casos e dar orientações aos profissionais quanto aos cuidados necessários para evitar a propagação da doença.

Em entrevista com Ricardo Santaella, infectologista, a meningite dessas duas crianças é viral e se apresenta bem menos agressiva que a bacteriana. O infectologista explicou que a meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

E o que causa a inflamação das meninges pode ser uma série de fatores, mas a principal é infecção e de uma se propaga para várias outras infecções.

Há uma grande diferença da meningite bacteriana e viral, as virais são as mais benignas que não costumam dar complicações e as bacterianas são as mais graves que se não forem tratadas adequadamente pode deixar sequelas ou matar. Já nesses dois casos pelos exames já realizados é meningite viral.

O infectologista explica que a necessidade da escola estar fechada, é para averiguação, pois a transmissão é feita por contato de alimento, água – o chamado fecal oral- que a criança elimina pelas fezes e a criança pode pegar através de contato com alimento como se fosse um quadro de verminose. E por isso é importante fazer um levantamento na escola para avaliar como esta a água, a merenda e outros. No caso, a Vigilância Sanitária poder ver e fazer um rastreio para saber se foi dentro da escola que se manifestou o vírus da meningite.

A secretaria de saúde informou que contabiliza 14 casos de meningite bacteriana e viral registrados em Catanduva neste ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local