Ricardo Rebelato se Reúne Com Secretário de Desenvolvimento Regional

OO empresário catanduvense, Ricardo Rebelato, esteve no dia 09 de janeiro com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi. O objetivo foi o de colaborar para que Catanduva receba ainda mais atenção por parte do governo do Estado. O encontro resultou numa parceria para o futuro da Cidade-Feitiço. Rebelato, que conheceu as reivindicações feitas pela Câmara de Catanduva, também reforçou pedidos de recursos ao município. E, à princípio, será destinada uma verba no valor de R$ 2 milhões para a Fundação Padre Albino, na área da saúde e em breve será entregue. “Isso é reflexo do nosso engajamento, juntamente ao nosso secretário e o apoio do Governo do Estado, trabalhando por Catanduva”, disse Rebelato e complementou: “Com essa união acontecerão muitas melhorias e quem sairá ganhando é a população da nossa cidade”.

