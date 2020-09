Ricardo Rebelato e Roberto Cacciari Registram Candidaturas

Ricardo Rebelato, do Partido Progressista e Roberto Cacciari do Cidadania registraram suas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral. As informações estão inseridas no Portal DivulgaCand e foram atualizadas no final da tarde de ontem.

O prazo para o registro dos candidatos termina hoje.

De acordo com as informações prestadas pelos candidatos, Ricardo Rebelato, que tem como vice Fábio Rinaldi Manzano, tem em sua coligação denominada de Progresso Catanduva os partidos: REPUBLICANOS / PP / MDB / PRTB.

Em sua proposta de governo apresentada ao TRE cita o Programa Mais Empregos: “Uma iniciativa de caráter urgente que buscará, com a experiência empresarial do candidato e com o apoio de representantes setoriais da indústria, agricultura, comércio e serviços, ampliar o quanto antes a oferta de empregos. Para isso o Programa tentará incentivar micros, pequenos, médios e grandes empreendedores a investir aqui, sejam eles de origem local, estadual, nacional e internacional, tal e qual já fizeram outros municípios do mesmo porte de Catanduva no Estado e no País (Planejamento e Gestão). Cita ainda Programa de Equilíbrio das Contas Públicas que consiste em realizar o primeiro bloco de consolidação e reajuste entre receitas e despesas, visando obter, a médio e longo prazos, condições muito melhores para a retomada de investimentos públicos municipais.

Roberto Cacciari, do Cidadania vem com o vice Pastor Jurandir, em chapa pura. Na proposta de governo, cita IMES Catanduva e o IPMC. Realizar profundo diagnóstico e buscar solução efetiva, dentro de um programa de recuperação das condições do IPMC, em diálogo com os representantes do funcionalismo e os conceitos de previdência e assistência médica. IMES FAFICA: a partir do levantamento da real situação, buscar de forma participativa e fundamentada, dotar o IMES das melhores condições para a realização da missão a que se destina, na formação de profissionais de diversas áreas.

Cita ainda: integrar todas as ações que visem promover o Turismo característico e potencial de nosso município, resgatando dentro do possível, valores, memórias e histórias de nossa cidade. Promover de forma ampla programas e ações culturais, especialmente aquelas que envolvam maior volume de crianças e jovens, além dos adultos e idosos, para que se consolidem e se ampliem as mais diversas formas de arte e cultura .

Esses são alguns trechos das propostas dos dois candidatos. Todos os candidatos ao cargo de prefeito estão inseridos e podem ter as informações acessadas na íntegra no Portal DivulgaCand.

Karla Konda

Editora Chefe