Réveillon Aquece Vendas De Roupas Brancas Em Catanduva

Os últimos dias foram bem movimentados nas lojas do Centro de Catanduva – a maioria das pessoas estava em busca da roupa que será usada no réveillon. A vendedora Roberta Maria, 50, conta o fim de semana anterior ao Réveillon é bem movimentado, mas ainda assim o Natal é melhor para as vendas. “No Ano Novo muita gente também viaja e acaba não fazendo compras, mas ainda sim estamos satisfeitos. Está com bastante procura”, afirma.

Ela atende em uma loja e afirma que branco, amarelo e vermelho são as cores mais procuradas. “Por mais que as pessoas falem que não acreditam muito nisso de cor, todo mundo acaba se garantindo e querendo que o próximo ano seja de paz”.

Para Daiana Martins, 27, gerente de uma loja de roupas femininas, na última semana a procura pelos trajes brancos cresceu bastante. “As pessoas deixam mesmo para a última hora. No ano passado também foi assim”, conta. As mulheres, afirma, são as mais preocupadas com os trajes para as festas e o branco é a cor que mais saem.

De olho nas vitrines estavam as amigas Renata Silva, 29, e Mirella Salles, 30, que ainda não haviam escolhido a roupa para o réveillon. Renata conta que não é muito supersticiosa em relação às cores e estava em busca de uma roupa em tons corais. “A semana é sempre corrida e por isso a gente acaba deixando para última hora mesmo”, justifica. Já Mirella conta que não faz questão da cor branca, mas prefere tons mais claros para a virada do ano. “O que eu achar mais bonito eu levo. Não me preocupo tanto com a cor”, afirma.

Para Ancelly Gomes, 23, conta que usar branco é uma tradição. Ela estava procurando um vestido longo, mas afirma que estava difícil, na última hora, encontrar uma peça que lhe agradasse. “Já não tem muitas opções. Andei bastante e ainda não encontrei, mas não abro mão da cor branca.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local