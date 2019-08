Reunião Sobre Matrículas de 2020 na Rede Estadual é Realizada em Catanduva

A Diretoria de Ensino da Região de Catanduva realizou uma reunião, na última segunda-feira (dia 26 de agosto), para tratar de orientações à rede pública de ensino a respeito da matrícula para o ano de 2020. A mesma contou com a presença dos diretores das escolas estaduais e dos Secretários Municipais de Educação dos 15 municípios que são jurisdicionados à Diretoria de Ensino.

Na oportunidade, a Dirigente Regional de Ensino, Luciana Bianchin Lopes Pereira, destacou a importância das ações direcionadas à garantia do processo de atendimento adequado à demanda escolar na Rede Pública de Ensino, e que todas as escolas estaduais e municipais se constituem em postos de inscrição e de informações ao cidadão que procurar uma escola pública para participar do processo de matrícula. Foi destacado, ainda, que para o ano de 2020 a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo irá promover diversas ações de expansão do Ensino Integral, bem como a implementação do Ensino Profissionalizante Integrado à rede Estadual de Ensino em parceria com o Centro Paula Souza.

Matrículas

Conforme noticiado em O Regional, foi dado início, na última segunda-feira, a matrícula para o ano letivo de 2020 da rede estadual de ensino. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo espera que 2,5 milhões de responsáveis pelos estudantes matriculados nas escolas estaduais de São Paulo realizem a matrícula 2020. Ela deverá ser realizada pelo responsável legal ou estudante maior de 18 anos até o dia 23 de setembro

Os responsáveis podem realizar a matrícula, pessoalmente na Secretaria da Escola ou por meio da plataforma Secretaria Escolar Digital – SED (no link hhtp://sed.educacao.sp.gov.br), ou ainda no aplicativo ‘Minha Escola SP’ (que está disponível de forma gratuita tanto no sistema Android, quanto iOS). Lembrando que a matrícula por meio do acesso à plataforma SED e ao aplicativo ‘Minha Escola SP’ é apenas para os estudantes da Rede Estadual.

O responsável só conseguirá efetuar a matrícula online se possuir cadastro na Secretaria Escolar Digital. Caso não esteja cadastrado, basta solicitar na própria escola, pois que toda escola pública (estadual ou municipal) é posto de atendimento, informação e inscrição.

Da Reportagem Local