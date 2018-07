Reta Final do Torneio Mundial Derruba Preços de Produtos Verde e Amarelo

A reta final do torneio mundial derruba preços de produtos nas cores verde e amarelo. Quem deixou para comprar na última hora itens e acessórios para torcer pela seleção brasileira no jogo desta sexta-feira (6) terá uma economia de 70% de desconto. Bandeirinhas, perucas, cornetas, bandeiras, taça simbólica da Copa do Mundo 2018, varal de bandeirinhas, copos, camisetas, dentre tantos outros itens estão em promoção.

Em uma rede de supermercado os produtos estão com descontos de 70%, perucas que custavam R$ 29,90 podem ser adquiridas por R$ 8,90. A dona de casa Jussimeire Almeida aproveitou a promoção. “Eu nem ia comprar nada, mas quando entrei no mercado e vi a promoção já aproveitei e comprei duas peru­cas e as bandeirinhas para por no retrovisor do carro. Não comprei antes porque estava caro, então tinha optado por não comprar nada, mas agora com essa promoção está irresistível não levar”, diz a dona de casa.

A telefonista Juliana Trindade soube da promoção pela irmã e correu para comprar a camiseta. “Quando minha irmã falou da promoção vim correndo, vai que acaba logo. Queria tanto uma camisa do Brasil, agora tenho”, informa.

Nas lojas do centro comercial de Catanduva, as promoções variam e o torcedor poderá também encontrar produtos bem abaixo do preço.

O vendedor Lucas Sampaio frisa que a loja abaixo todos os preços do produto da Copa porque agora já está na reta final.

“O meu patrão resolveu baixar os preços porque, é claro que a gente torce pelo Brasil, mas se ele perder no jogo de amanhã (hoje). Ele vai ter um prejuízo e as mercadorias vão ter que ficar guardadas por quatro anos, então é melhor fazer liquidação. E se o Brasil ganhar, por exemplo, as camisas e camisetas vão ficar defasadas porque ao invés de cinco estrelas vão ter que ter seis. Ninguém vai querer as antigas”, constata.

Karla Sibro

Da Reportagem Local