Resultado Das Matrículas Na Rede Estadual De Ensino Já Está Disponível

Desde ontem, dia 26 de dezembro, a Secretaria Estadual da Educação já disponibiliza o resultado das matrículas para as escolas da rede em todo o Estado, por meio do site da Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/).

É através dessa consulta que estudantes e familiares poderão saber em qual unidade escolar os estudantes têm uma vaga garantida para o ano letivo de 2020.

O acesso à consulta pública deve ser feito por meio do RA – Registro do Aluno e data de nascimento do estudante.

Vale ressaltar, ainda, que entre os dias 3 e 8 de janeiro estará aberto o período de transferência dos alunos. Os pedidos podem ser por mudança de endereço ou por escola de preferência da família.

Transferência

“Qualquer escola da rede estadual é ponto de inscrição para solicitar a transferência. Para fazer inscrição de transferência é necessário apresentar o documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência. O resultado do pedido de transferência será divulgado a partir do dia 13 de janeiro. Caso não sejam transferidos, os estudantes continuarão a estudar na unidade de ensino onde estão atualmente matriculados. Todos eles, entretanto, têm a matrícula garantida para o ano letivo de 2020”, informa a nota oficial do Governo do Estado de São Paulo.

As aulas do próximo ano letivo começam no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro.

Outras informações, ainda, podem ser obtidas no site www.educacao.sp.gov.br, ou através do link http://matricula2020.educacao.sp.gov.br.

Da Reportagem Local