Restaurante Popular Passa a Distribuir Marmitex Para Prevenir COVID-19

A Prefeitura de Catanduva mudou o sistema de atendimento ao público no Restaurante Popular Francisco Almendros, diante da pandemia do coronavírus. A unidade passou a distribuir refeições prontas em embalagens descartáveis. A medida tem o objetivo de evitar aglomeração no local. A orientação é que os frequentadores retirem a marmitex e façam suas refeições em casa ou no local de trabalho. Antes, as refeições eram servidas no refeitório, que tem capacidade para 120 pessoas. Mas o espaço foi fechado temporariamente, atendendo a normas do decreto municipal nº 7.757/2020, que impõe medidas preventivas ao novo vírus.

Com as condutas aprimoradas, a intenção da Secretaria de Assistência Social é continuar atendendo os frequentadores, na medida do possível. Nas atividades internas, os cuidados com a higienização foram redobrados. Os funcionários têm utilizado luvas, máscaras e touca. Todos os utensílios são devidamente higienizados. Diante dos últimos acontecimentos envolvendo a propagação do coronavírus, a demanda no Restaurante Popular caiu praticamente pela metade. De acordo com balanço da secretaria, 280 refeições eram servidas no almoço, em média. Nesta semana, estão sendo distribuídas em torno de 130 marmitex por dia. A maior parte dos frequentadores é o público idoso. O preço da refeição é de R$ 1,99.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook