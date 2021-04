Ressureição e Colegião Fazem Ação Solidária em Prol dos Profissionais de Saúde de Catanduva

Uma ação solidária foi organizada pelas irmãs dos colégios Ressureição e Colegião de Catanduva em reconhecimento ao esforço e trabalho dos profissionais de saúde de Catanduva que estão na linha de frente contra o covid-19.

A irmã Cláudia conta que a ideia começou a partir de ouvir uma mãe de um aluno do Ressurreição e que ela trabalha na linha de frente de saúde de um hospital de Catanduva, segundo relato da enfermeira a irmã, o cansaço está tomando conta de toda a equipe que trabalha lutando contra o covid e desabafou que está cada vez mais difícil ver pessoas morrendo e a falta de leito.

Irmã Cláudia contou que todas as manhãs são separadas para orações das freiras do colégio e que as orações estão sendo direcionadas as pessoas doentes, profissionais de saúde e familiares, mas que naquela hora sentiu que precisava fazer mais. Foi aí que surgiu a ideia de arrecadar chocolates para entregar um mimo aos profissionais em forma de gratidão e acolhimento.

Ação foi passada a alunos dos colégios e pais e eles repassaram a amigos e pessoas que se identificavam com a causa, e foi propício já que é a semana da páscoa e na próxima semana, dia 07 de abril Dia Mundial da Saúde.

Ao todo vão ser entregues 2100 chocolates que vão ser distribuídos, o mimo contém bombons e bilhetes dos alunos que escreveram mensagens de apoio e carinho e também vão ser expostos num mural nos hospitais para que todos possam ler.

Os mimos serão entregues para profissionais da saúde do UPA, SAMU, Hospital Emilio Carlos, Padre Albino, São Domingos e plantonistas do Emilio Carlos. Os mimos começaram a ser entregues ontem a tarde (31) com alguns alunos e as freiras, tomando todas medidas de segurança.

Ariane Pio

Da Reportagem Local