Ressaca de Festas de Final de Ano – O que Fazer? Nutricionista Dá Dicas

Hoje muitas pessoas acordaram com aquela dor de cabeça e indisposição. O motivo? Aquela ressaca da ceia de Ano Novo acumulada com as ressacas das festas de final de ano. Muita comida, bebida e pouco sono, tudo isso junto colabora para mudar o organismo de forma brusca. Agora chegou a hora de recompor o equilíbrio alimentar. A nutricionista Amanda Pedrassoli dá dicas de como rever tudo isso (dor de cabeça, estômago ‘pegando fogo’, cansaço).

“O consumo de bebidas alcoólicas, fornece toxinas para o nosso organismo, desequilíbrio nos níveis de açúcar e sobrecarrega o funcionamento do fígado, que é um dos órgãos que participa no processo de detoxicação. As principais dicas para que essas toxinas sejam eliminadas e você se sinta melhor é, aumento na ingestão de água ao longo do dia, durante o consumo das bebidas alcoólicas e no dia seguinte, o consumo de chás de ervas, como o boldo, por exemplo, que é fonte de boldina possui ação hepatoprotetora, é bem-vindo. Outra dica importante é no dia seguinte aumentar a ingestão de folhosos verdes escuros, seja de forma in natura, cozida ou em sucos, não importa o preparo. Quanto a casos de desidratação mais severa, com episódios de vômitos é interessante a introdução de isotônicos”, informa a especialista.

Uma das metas para o início deste Ano Novo é começar uma dieta. Amanhã, dia 2, é considerado o ‘Dia Internacional’ de começar uma dieta regrada para correr atrás do desperdício de final de ano. A dica é alimentação balanceada, muita água e praticar atividade física.

“De uma maneira geral, todos devem se programar e ter horários regulares para realizar as refeições, praticar atividade física todos os dias, beber no mínimo dois litros de água por dia, evitar o consumo de produtos industrializados, dar preferência para os naturais como verduras, legumes e frutas, iniciar as principais refeições pelas saladas, comer no mínimo três tipos diferentes, trocar o carboidrato simples pelo complexo (integrais) e não exagerar nas quantidades”, explica.

O queridinho de qualquer dieta são os sucos detox. A receita dada pela nutricionista é simples: uma folha de couve, 150 ml de suco de laranja, ½ maçã, lascas de gengibre (a gosto), uma colher de sobremesa de linhaça.

A especialista alerta para o cuidado com dietas detox, pois elas devem ser realizadas com o auxílio de um profissional, para não provocar o temido efeito sanfona.

“Os cardápios devem ser balanceados sempre, satisfazendo as necessidades do corpo, hoje em dia as famosas dietas detox são facilmente encontradas na internet, e são extremamente restritivas, quando as pessoas se submetem a essas restrições sem a ajuda de um profissional, logo o peso volta e seu corpo, causando o temido efeito sanfona. Por isso todos os cardápios devem ser elaborados de maneira individual e presencial, respeitando o estado físico, fatores ambientais e genéticos de cada um. O segredo é uma alimentação sem alimentos processados e com maior ingestão de verduras, legumes e frutas. Ao se submeter a dietas restritivas e sem a ajuda de um profissional, logo o peso volta ao seu corpo, causando o temido efeito sanfona”, orienta.

As dicas e orientações da especialista são destinadas para o público em geral. O segredo é o equilíbrio. Afinal, as festas de final de ano podem prejudicar o trabalho de um ano. Outro alerta é não ficar de jejum, pois o aumento da fome é incontrolável.

“A primeira atitude que deve ser tomada é não ficar em jejum durante as refeições que antecedem as festas, evitando aquela fome excessiva durante a ceia. Faça todas as refeições do dia, caso contrário o abuso é inevitável. Entre as opções de carnes, prefira os assados ou grelhados e retire a pele. Não fique beliscando nem durante o dia e nem durante a festa, beba bastante líquido durante o dia, assim você estará se hidratando. Na hora da ceia, em primeiro lugar faça um prato de salada. Coma à vontade. As fibras das hortaliças trazem saciedade. Faça o planejamento de seu cardápio, escolha preparações leves e sem muita gordura, em seguida faça uma lista de compras. O Segredo é o equilíbrio! Esse ano faça diferente, pense em você, na sua saúde, nos seus objetivos e lembre que esses dias de festas atrapalham o trabalho do ano todo! Lembre-se também do mais importante, além da ceia, existem tantas outras coisas a se fazer neste dia, como a confraternização com seus amigos e familiares”, conclui Amanda.

Karla Sibro

Da Reportagem Local