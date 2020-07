Resolução da Saúde Autoriza Férias e Licença Prêmio Para Servidores

Nova portaria da Secretaria Municipal de Saúde autoriza que servidores da pasta tirem férias ou licença prêmio a partir do dia 03 de agosto.

A determinação segue critérios daqueles que estavam no período de descanso e tiveram o benefício cancelado por conta da pandemia do coronavírus e dos que tem períodos vencidos ou a vencer nos próximos meses. “Considerando o atual estágio epidemiológico da pandemia da COVID-19 no município de Catanduva, que permite a concessão de férias e licença prêmio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de forma escalonada e organizada; Considerando a necessidade de regulamentar a concessão de férias e licença prêmio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde durante a pandemia da COVID-19; resolve estabelecer o regulamento para concessão de férias e licença prêmio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O regulamento estabelecido nesta Resolução aplica-se aos serviços de saúde gerenciados pela administração direta, bem como aos serviços decorrentes de contratos de gestão firmados com organizações sociais de saúde, convênios firmados com entidades filantrópicas e demais contratos administrativos”, consta na resolução.

Para aqueles que tiveram férias suspensas, os dias restantes poderão ser tirados a partir do dia 03 de agosto e é preciso solicitar no setor de Recursos Humanos da secretaria.

Ainda conforme a portaria, a mesma medida vale para servidores que deram início ao processo de aposentadoria e que ainda tem férias e licença prêmio para tirar.

Também terão o mesmo direito, a partir do dia 03 de agosto, os trabalhadores em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que também tiveram férias suspensas ou que tenham segundo período vencendo até 31 de dezembro deste ano.

Os demais servidores precisam aguardar novas portarias da Secretaria de Saúde.

Karla Konda

Editora Chefe

