Representantes Da Tebe Visitam O Regional Para Felicitação De Fim De Ano

Na sexta-feira (13) tivemos a visita da assessora de comunicação, Taisa Montagner, e da ouvidora, Janaina Ramos da Concessionaria TEBE em nossa redação, para uma visita de felicitação de fim de ano.

Na ocasião, elas comentaram os vários trabalhos que a empresa tem feito na região de Catanduva para os motoristas que trafegam pelas vias que a TEBE administra. Um dos principais projetos neste ano, segundo Taisa foi a doação de mudas para os usuários da empresa, a campanha visa aumentar e melhorar as casas e propriedades rurais com plantio de arvores frutíferas e arborização.

Segundo assessora de comunicação está chegando uma segunda etapa de mudas, pois a primeira teve grande repercussão que muitas espécies já se esgotaram. Ela ressaltou que as pessoas que interessarem podem ligar na central e solicitar a muda.

Já a ouvidora Janaina contou que os usuários podem ligar na ouvidoria para pedir explicações, sugestões de melhorias e reclamações nos fones: 0800-551167 ou (17) 3344-0011, pelo email: ouvidoria@tebe.com.br.

A Concessionária de Rodovias TEBE S/A, iniciou suas atividades em 02 de março de 1998, sendo responsável pela administração de uma malha viária de 156 km que envolve três vias de ligação: SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima (entre os municípios de Bebedouro e Barretos); SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone (entre os municípios de Bebedouro e Catanduva); SP-323 – Rodovia José Della Vechia/Orlando Chesini Ometto (entre os municípios de Pirangi e Taquaritinga).

Desde sua criação, a TEBE demonstra comprometimento na melhoria contínua das condições de segurança e conforto oferecidas aos usuários das rodovias realizando constantemente obras de recuperação de pavimento, sinalização e implantação de dispositivos, além do trabalho de conserva de rotina como roçada da vegetação, limpeza de galerias, canaletas e recuperação de pontes, viadutos, entre outros.

Superando os limites da administração de rodovias, a TEBE contribui para o desenvolvimento social e econômico da região por meio da geração de mais de 400 empregos diretos, indiretos e incentivando o crescimento econômico dos municípios da região.

A empresa também desenvolve campanhas e projetos como arrecadação de agasalhos, suporte ao turismo regional, apoio às instituições sem fins lucrativos, campanha de saúde com exames gratuitos para o caminhoneiro e o projeto de educação no trânsito. Essas iniciativas beneficiam os usuários, população da região e estudantes da rede pública de ensino.

Ariane Pio

Da Reportagem Local