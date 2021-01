Representante do Bax Participa de Reunião Com Presidente da Câmara Para Reforçar Parceria

A jogadora de basquete Natália Burian esteve reunida na Câmara de Vereadores de Catanduva na manhã da última quarta-feira (27) com o presidente da Casa, Gleison Begalli.

Natália que já participou da Seleção Brasileira Feminina de Basquete e hoje atua pelo Bax Catanduva, residindo na cidade há 13 anos.

“Vim a Câmara dar boas vindas e desejar ao Gleison boa sorte, uma vez que ele é um entusiasta do esporte e isso só vem agregar esforço para todas as modalidades de Catanduva”, pontuou Natália.

Em Fevereiro as atletas do Bax Catanduva começam a se apresentar para a nova temporada de campeonatos.

Gleison fez questão de enfatizar a necessidade de investir cada vez mais no esporte catanduvense e que o Legislativo encontra-se de portas abertas para discutir projetos que favoreçam o bem comum de todas as categorias.

Bax Catanduva é a equipe de basquete feminino de Catanduva, que coleciona títulos regionais, estaduais e nacionais nas principais competições da categoria.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local