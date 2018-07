Representante da Apeoesp Catanduva Participa de Encontro no Japão

O coordenador da região de Catanduva e secretário geral da Apeoesp-SP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) Leandro Alves Oliveira participou de encontro em Tóquio no Japão neste mês. Representantes de 120 países participaram do evento que tem como objetivo troca de experiências e enriquecimento para força sindical.

Oliveira esclarece que o intercâmbio acontece anualmente para troca de experiências para formação sindical. Durante o intercâmbio, o sindicalista pode conhecer a forma de trabalhar do sindicato japonês e toda a reconstrução para chegar a ser uma das principais potências do mundo.

“Além de todo conhecimento que estamos adquirindo aqui nesse movimento sindical japonês a gente tem feito uma grande avaliação de todo o movimento sindical de toda a América Latina. Todos os problemas que tem sido enfrentado por esses companheiros de vários segmentos, vários ramos da classe trabalhadora e com isso temos enriquecido muito para levar para o Brasil as experiências adquiridas aqui. E melhorar e intensificar a luta de toda a classe trabalhadora brasileira”, diz Oliveira.

Na área da educação, o representante de Catanduva destaca que o Brasil não está atrás de muitos países.

“Na área de educação estamos conseguindo experiências que tem sido aplicadas no Japão tanto no setor público como no privado e o Brasil não está muito atrás nesse sentido. Porque houve avanço, principalmente dos servidores públicos, com relação aos movimentos grevistas e de direito dos trabalhadores que temos conquistados no Brasil no decorrer dos anos e aqui no Japão ainda é muito arcaico, podemos assim dizer, por exemplo, um trabalhador público aqui não tem direito em fazer greve. Mas é óbvio que tem investimentos e a forma que a educação é tratada aqui no Japão é muito diferente no Brasil e na América Latina; temos que avançar muito ainda”, aponta o sindicalista.

O encontro teve início no dia 13 de julho e foi até o dia 20 deste mês. Durante esse período, os sindicalistas participaram de debate, visitaram órgãos públicos e entidades sindicais.

O intercâmbio é organizado pela Japan International Labour Fundation (Jilaf), uma fundação ligada à Confederação Japonesa de Sindicatos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local