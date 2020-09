Representação Sobre Transparência da Saec e Imes é Arquivada

Representação formulada pelo professor Antonio Flavio de Fazio que consistia na denúncia de que o Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes Catanduva) e a Saec não divulgariam nos portais da internet relação de cargos e vencimentos dos funcionários públicos das autarquias foi indeferida pelo Ministério Público de Catanduva.

De acordo com o promotor André Luiz Nogueira da Cunha, as duas instituições foram questionadas a respeito da possível falha. “Em suas pesquisas pela internet observou que as páginas eletrônicas das autarquias municipais SAEC e Imes – Fafica, não estavam cumprindo a legislação da transparência administrativa, ao não disponibilizarem os nomes e os vencimentos dos servidores públicos respectivos, informando ao Ministério Público. Instadas a se explicarem, as autarquias não negaram os fatos, dizendo que não tinham percebido que havia inconsistências técnicas, comprovando que as respectivas páginas, doravante, apresentam os dados corretos quanto aos vencimentos dos servidores, correção constada, inexistindo, portanto, qualquer outra medida a ser tomada, pois os vencimentos dos servidores estão sendo divulgados corretamente”, afirmou o promotor.

O indeferimento da representação foi publicado no Diário Oficial do Estado. “Assim, indefere-se a representação, comunicando-se o representante para, se quiser, interpor recurso, em 10 dias úteis. Caso não haja recurso, como não foram produzidas peças de informação, mas simples constatação de correção, não tendo o representante enviado qualquer documento, entende-se desnecessário o reexame necessário, devendo-se certificar a ausência de recurso e proceder ao arquivamento, por indeferimento, do feito”.

Karla Konda

Editora Chefe