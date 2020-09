Representação com Pedido de Cassação de Dois Vereadores é Protocolada

Representação foi protocolada na Câmara de Catanduva e pede para que o Legislativo instaure Comissão Processante para uma possível cassação de mandato dos vereadores Wilson Aparecido Anastácio (Wilson Paraná) e Aristides Jacinto Bruschi (Enfermeiro Ari).

O documento se baseia no julgamento em 2ª instância de processo na qual os dois parlamentares foram condenados por improbidade administrativa. A ação resultou na condenação dos dois vereadores e outros dois ex-integrantes do Legislativo na chamada rachadinha (pegar para si parte dos salários dos assessores).

O Tribunal de Justiça manteve a sentença inicial nesta semana. E os advogados dos vereadores recorrem agora na esfera federal.

A representação é de autoria de um feirante de Catanduva, atualmente pré-candidato ao cargo de vereador, Rodrigo Antonio de Souza.

“A referida prática fere a imagem da Câmara de Catanduva como um todo e tipifica a prática de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo confiado pela população catanduvense aos representados, que abusaram das prerrogativas inerentes aos mandatos de vereador por eles preenchidos”, afirma o representante no documento.

Em contato com o vereador Wilson Paraná, ele afirmou que prefere não se manifestar por enquanto, pois não tomou conhecimento do conteúdo da representação.

O presidente da Câmara, Luis Pereira, afirmou que soube da representação protocolada e que agora inicia os trâmites de analise da solicitação.

“A representação foi recebida e será lida na próxima sessão. Depois é encaminhado para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Como um dos representados está na Comissão de Ética, ele será substituído. Mas não pelo 1º suplente e sim pelo segundo suplente. Formada a nova comissão, ela terá cinco dias para se manifestar e decidir por abrir a comissão processante ou não.

Mas o presidente da Câmara também faz um alerta. “Tem acordão que já vem com sentença auto aplicável. Então, eu não li ainda para falar para você se é auto aplicável. Por isso, tenho de ler o acordão se ele já não define que tem de afastá-los já. Se não for auto aplicável, passa pela comissão de ética”.

Nós entramos em contato com o vereador Aristides Jacinto Bruschi, mas não obtivemos retorno.

Karla Konda

Editora Chefe