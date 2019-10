Reparcelamento de Dívidas do IPMC é Protocolado na Câmara

Anunciado antes de ser elaborado, o projeto de lei que busca o reparcelamento de dívidas da prefeitura com o Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) foi protocolado na Câmara e deve ser colocado em votação em próximas sessões.

Na proposta elaborada pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, o objetivo é fazer com que a dívida da administração com o IPMC tenha a quantidade de tempo ampliada de 13 parcelas atuais para 60 meses de pagamento com juros de 0,5% ao mês. “Para apuração do novo saldo devedor, os valores consolidados dos parcelamentos anteriores e das suas respectivas prestações pagas serão atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa, acumulados desde a data do consolidação dos parcelamentos anteriores e das datas das suas respectivas prestações pagas até a data da nova consolidação do Termo de reparcelamento”, consta no projeto. Na exposição de motivos, a prefeita de forma sucinta afirma: “A necessidade do reparcelamento decorre das dificuldades financeiras que estamos atravessando, motivada inclusive pela queda de recursos federais e estaduais destinados, principalmente, à Educação, à Saúde e à Assistência Social”. A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, em entrevista para VOX FM, já afirmava sobre essa medida na tentativa de “economizar” e garantir recursos para o pagamento de despesas prioritárias do município.

Um ofício foi encaminhado ao IPMC há um mês, solicitando o reparcelamento.

Durante audiência pública também no mês passado, a secretária Solange Variani Fonseca afirmou que a administração paga mensalmente em torno de R$ 700 mil ao IPMC, referente a débitos de anos anteriores e parcelamento firmado com o órgão da previdência.

“Precisamos rever muitas situações. Da forma com que está hoje, a prefeitura não suporta. Temos, por exemplo, três novas creches sendo construídas. Teremos, quando inaugurá-las que manter mais funcionários, como vai ficar a situação sobre o pagamento ao IPMC. Qualquer ideia neste momento está sendo analisada. O que precisamos é buscar uma solução”, afirmou Solange discutindo sobre o sistema previdenciário municipal.

Karla Konda

Editora Chefe