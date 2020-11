Renovação de Matrículas Para Ensino Infantil, Fundamental e EJA Encerra Sexta-Feira

As rematrículas para o ano letivo de 2021 dos alunos do Ensino Infantil, Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverá ser realizada até sexta-feira, 27 de Novembro. Já a efetivação de novas matrículas, encerra na segunda-feira, 30. Para evitar aglomerações, foi estabelecido um cronograma de atendimento à demanda, obedecendo ao protocolo de segurança da Covid-19.

Para os alunos da EJA, a compatibilização da demanda para o segundo semestre de 2021 ocorrerá a partir de junho do ano que vem.

No ato da matrícula, os responsáveis pelos alunos da Educação Infantil deverão apresentar cópia da certidão de nascimento, declaração de vacinação, cópia do comprovante de residência, cópia do RG e CPF dos pais ou responsável e cópia da carteira de trabalho dos pais ou responsável legal. No caso do Ensino Fundamental, também deverá ser apresentada a declaração de transferência ou histórico escolar.

Para as matrículas da EJA, a cópia da certidão de nascimento ou casamento, RG, e CPF do aluno são indispensáveis, assim como a declaração de transferência ou histórico escolar e comprovante de residência.

No caso dos alunos menores de 18 anos, o RG e CPF dos pais ou responsáveis são aceitos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local