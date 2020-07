Renovação de Licença de Operação da ETE é Solicitada Pela SAEC à Cetesb

A renovação de licença de operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Catanduva foi solicitada pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) a Cetesb. O documento que permite o funcionamento da estação ainda está vigente, mas perde a validade neste ano. A primeira licença foi expedida em 2015, quando a ETE entrou em funcionamento. “Essa licença tem prazo de cinco anos e, atualmente, está em fase de pedido de renovação, dentro do prazo previsto. Nesse período, não houve problema ambiental em relação ao tratamento feito pela ETE”, afirmou a Saec.

Como previsto em legislação no país, toda atividade que tenha importância ambiental precisa de autorização/licença do órgão ambiental fiscalizador, que no caso do estado de São Paulo é a Cetesb. Esse órgão faz vistorias periódicas para verificação das condições de operação e atendimento das exigências legais adequadas à instituição em questão. As atividades não são alteradas ou bloqueadas ao ser verificado que estão atendendo as exigências legais de meio ambiente.

Sendo mantida a estrutura licenciada para operação, ou seja, se não houver nenhuma alteração do processo de tratamento da ETE, a licença de operação é apenas atualizada e renovada após vistoria da CETESB, não havendo necessidade de mais autorizações ou licenças.

“Reforçamos que, até o presente momento, não temos nenhum problema com a Cetesb em relação a isso”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe

