Renovação de Contrato de Visitadores é Pedido de Vereador

Renovação de contrato de visitadores da Equipe de Combate ao Aedes Aegypti (Emcaa) é pedido do vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná.

O parlamentar encaminhou requerimento direcionado à prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes pedindo para que os trabalhadores contratados temporariamente durante o período de epidemia de dengue, possam continuar a atividade por mais um período.

De acordo com o parlamentar, a renovação do contrato tem como principal objetivo atenuar os efeitos econômicos causados pelo coronavírus. “Tal medida se faz de imediata necessidade, a fim de mitigar os efeitos econômicos em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), onde há extrema dificuldade de novos empregos, e também por serem serviços essenciais. Contando que a temporada de chuva está próxima e correndo o risco de uma nova epidemia de dengue, saliento também que os funcionários em questão estão trabalhando por volta de seis meses neste setor, contando com bastante experiência no combate ao mosquito Aedes Aegypti”.

No total a prefeitura contratou por meio de análise curricular 20 novos visitadores, que atuariam por um período de seis meses com carga horária de 40 horas semanais e um salário de R$ 1,4 mil.

Karla Konda

Editora Chefe

