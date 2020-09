Renda Salarial de Catanduva é de R$ 2040 em Média, Segundo FGV Social

A renda salarial média da população catanduvense é de R$ 2040, conforme pesquisa realizada pela FGV social. O cálculo é feito com base nos dados do imposto de renda pessoa física e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o valor médio, Catanduva figura como a segunda com maior renda em todo noroeste do Estado, perdendo para Novo Horizonte.

O levantamento realizado pela FGV Social é de responsabilidade do pesquisador e professor da área de economia, Marcelo Neri, que revelou a renda média mensal da população e dos declarantes de cada cidade. O estudo reuniu todos os 5.570 municípios do Brasil. Já para nossa região de São José do Rio Preto, a primeira cidade que ficou como em os municípios com maior média salarial foi a cidade de Novo Horizonte, com uma média de R$ 2.327,55.

Em segundo lugar ficou a cidade de Catanduva, que teve uma renda média da população de R$ 2.040 mensais. Nessa pesquisa Catanduva também apresentou 54º lugar entre as cidades de mais ricos. A renda média dos declarantes do imposto de renda que representam 21% da população é de R$ 71.234,19 enquanto um patrimônio líquido médio dessa parcela chega a R$ 338.747,38.

Segundo a secretaria de Desenvolvimento Emprego e Relação de Trabalho de Catanduva, Beatriz Trigo, o destaque para chegarmos à segunda maior renda média da nossa região se dá pela economia aquecida. “Temos uma participação expressiva na destinação de produtos e matéria-prima para outros países. Prova disso é que no acumulado de janeiro a julho tivemos um incremento de 46,3% nas exportações, no comparativo com 2019. Foram U$ 143 milhões movimentados com parceiros como China, Japão, Itália e Bangladesh, por exemplo. O interesse desses países ficou concentrado em produtos como os açúcares de cana, os extratos de café e o óleo de amendoim que são produzidos aqui e conquistaram o mundo. Além disso, recebemos investimentos importantes com a vinda de grupos como o Muffato, Hyundai e Havan que trouxeram mais emprego e renda para população da nossa cidade”. A lista da renda média dos municípios da região ficou assim: em primeiro lugar Novo Horizonte, segundo Catanduva, terceiro Rio Preto, 4º Monte Azul Paulista, 5º Santa Adélia, 6º Ilha Solteira, 7º Barretos, 8º Olímpia, 9º Bebedouro, 10º Votuporanga, ainda na região de Catanduva estão na lista em 14º Itajobi, 40º Pindorama e 49º Marapoama.

Ariane Pio

Da Reportagem Local