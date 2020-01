‘Remédio Agora’ Programa Ida E Reduz Tempo De Espera Para Retirada De Medicamentos

O aplicativo ‘Remédio Agora’, que foi lançado pelo Governo do Estado de São Paulo no segundo semestre do ano passado, permite que os pacientes agendem a melhor data e hora para retirar os produtos nas Farmácias de Medicamento Especializado, conhecidas popularmente como farmácias de alto custo.

Com essa nova tecnologia, o usuário pode programar a ida à farmácia, selecionar os remédios que utiliza e marcar data e horário viáveis para retirá-los. Ao chegar na unidade, basta clicar no botão digital ‘cheguei’, no próprio app, para confirmar a presença.

“Por meio do aplicativo, a pessoa se cadastra rapidamente e consegue escolher data e hora da retirada do medicamento. Por georrefenciamento, o aplicativo avisa quando chegar e fica separado para o paciente retirar”, disse, em nota divulgada pelo Governo do Estado, o coordenador de inovação digital da Secretaria de Estado da Saúde, Joel Formiga.

Vantagens

De acordo com a informação do Governo, não é mais preciso a ida até à farmácia para saber se o remédio está disponível. Caso haja indisponibilidade momentânea, o paciente agendado será informado por meio de notificação com antecedência de 48 horas e poderá reagendar a retirada para outra ocasião. “Trata-se de uma mudança de processo que passa pela comunicação e engajamento do paciente, com vantagens tanto para o cidadão quanto para as equipes das farmácias e a gestão, otimizando a assistência e a saúde pública, de modo geral”, pontuou o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.

O aplicativo foi desenvolvido de forma gratuita pela empresa Duosystem, especializada em inteligência e inovação e saúde, em parceria com a Prodesp, a empresa de Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo.

Download

O aplicativo está disponível na Google Play para instalação em smartphones com sistema Android e em breve será possível baixa-lo na App Store, para quem utiliza iOS. É necessário ter acesso à internet para utilizá-lo.

“Depois de instalar o aplicativo, a pessoa deve cadastrar dados pessoais, como número do cartão SUS, data de nascimento e e-mail. É preciso que o paciente já tenha feito uma primeira retirada na farmácia, pois o cadastro também requer o código do Recibo de Dispensação do Medicamento (número localizado no canto inferior direito do documento entregue na unidade). O cidadão deverá criar uma senha. O app consulta a data do último comparecimento. O agendamento deve ser feito em data no intervalo de 30 dias para retorno, com uma margem de até três dias antes e três dias depois, para que o paciente possa manter a regularidade do tratamento”, finaliza a nota.

