Regulamento de Eleição do Conselho da Criança é Publicado

Está regulamentado o Processo Eleitoral dos representantes da Sociedade Civil para o mandato 2019/2021 do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Catanduva. A informação foi publicada ontem (4) no Diário Oficial da Prefeitura de Catanduva. O mesmo ainda revela que a Comissão Especial Eleitoral já foi designada. O conselho será composto por 16 membros titulares, sendo 8 designados à representação do Poder Público e 8 à representação da Sociedade Civil (havendo seus respectivos suplentes).

A escolha para a atuação como titular e seu substituto ficará plenamente a cargo da entidade escolhida, e a solenidade de posse dos Conselheiros Titulares e Suplentes irá ocorrer no dia 20 de março. Ambos os cargos são considerados de interesse público e não são remunerados, conforme comprovado no art. 89 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tal Comissão Especial Eleitoral foi constituída no dia 3 de janeiro de 2019 durante reunião Ordinária do CMDCA. A mesma terá as seguintes funções: elaborar e publicar o edital de convocação das entidades aptas e o regimento interno da assembleia; convidar o Ministério Público para participar da Assembleia; receber, analisar e homologar as inscrições das Entidades candidatas e dos delegados votantes (sendo um/a por Entidade); coordenar o processo eleitoral; apurar os votos; proclamar o resultado; encaminhar o resultado ao CMDCA e ao Poder Executivo.

Só poderão participar do Processo Eleitoral entidades não governamentais do município de Catanduva com registro no CMDCA e que prestarem serviços diretos a crianças e adolescente por, no mínimo, um ano, ou que incluam em seus fins institucionais a defesa e interesses dos mesmos. Os votantes que participarão da Assembleia de Eleição serão representantes credenciados juntos à Comissão Eleitoral, sendo apenas possível um integrante por entidade. Contudo, a organização que desenvolver mais que um programa ou projeto de defesa, garantia ou proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá o direito a mais uma representatividade.

Os mandatos serão assumidos no mesmo dia da posse, 20 de março, ficando em vigor até 20 de março de 2021. O evento será presidido pela Presidente do CMDCA, Fernanda de Souza Rocha.

Da Reportagem Local