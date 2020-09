Regulamentação Para Repasses aos Artistas Está Prevista Somente Para Final do Mês

A regulamentação da lei e os editais que irão nortear os repasses dos recursos da Lei Aldir Blanc para profissionais da cultura de Catanduva tem previsão de publicação somente para o final de setembro.

A informação é da prefeitura de Catanduva, que divulgou, a aprovação do Plano de Ação do município pelo Ministério do Turismo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o Grupo de Trabalho de Implementação, Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc tem trabalhado na elaboração do texto de regulamentação da lei.

Sobre o plano aprovado, Catanduva ficou de fora da primeira lista de aprovação e de repasse do Ministério do Turismo, na plataforma Mais Brasil, do Governo Federal. O documento de Catanduva integra, portanto, o segundo lote – que corresponde aos planos aprovados entre 02 de setembro a 16 do mesmo mês. E terá repasse efetuado ao município até o dia 26 de setembro.

Segundo a administração, o documento foi produzido de forma conjunta, entre representantes da Secretaria de Cultura e da sociedade civil, eleitos pelo Conselho Municipal de Política Cultural.

O documento estabelece que 80 projetos culturais poderão ser contemplados com recursos do Governo Federal. O valor total para os artistas locais é de R$ 684.356,46. Enquanto isso, 10 espaços culturais poderão receber até R$ 150 mil, ao todo. “Utilizamos as informações prestadas pelos artistas e espaços culturais no Cadastro Municipal de Cultura e, em conjunto com os representantes da sociedade civil, elaboramos o Plano de Ação que agora foi autorizado pelo MTur para execução”, resume a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

O cadastramento, entretanto, não pressupõe a garantia ou obrigatoriedade de contratação para as atividades culturais no município, segundo a prefeitura.

