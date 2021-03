Regras da Fase Emergencial Entram em Vigor a Partir Desta Segunda-Feira

A Prefeitura de Catanduva publicou no Diário Oficial de sexta-feira (12) as regras da fase emergencial do Plano São Paulo. As medidas entram em vigor a partir da zero hora de segunda-feira (15) e seguem até 30 de março.

Determinada pelo Governo de São Paulo ao estado inteiro, a fase emergencial combina regras da fase vermelha com normas mais restritivas.

Além do fechamento do comércio, shoppings, bares, restaurantes, academias e salões de beleza, ficam proibidos competições esportivas, sistema de take away na porta dos estabelecimentos comerciais, cultos religiosos, abertura de parques e de lojas de material de construção. Órgãos públicos fecham.

De segunda-feira a domingo, o toque de recolher está mantido das 20h às 5h. Apenas pessoas que estão a trabalho ou que tenham uma justificativa aceitável podem circular no período.

Detalhes das

novas restrições

Os escritórios em geral e atividades administrativas devem obrigatoriamente aderir ao teletrabalho (home office). Já para o comércio de material de construção é proibido o funcionamento e atendimento presencial, mas ficam liberados os serviços de retirada por clientes com veículo (drive-thru) e entrega na casa do comprador (delivery).

Os estabelecimentos comerciais (comércio em geral), restaurantes e bares podem realizar somente a entrega (delivery) e retirada de automóvel (drive-thru), com proibição de retirada de produtos no local. As mercearias e padarias podem funcionar seguindo as regras de supermercados, com proibição de consumo no local.

Para o transporte coletivo a recomendação é de escalonamento de horário para os trabalhadores da indústria, serviços e comércio. Os horários de entrada indicados são das 5h às 7h para profissionais da indústria, 7h às 9h para os de serviços e 9h às 11h para os do comércio.

Para as escolas da rede estadual haverá recesso por 15 dias, com recomendação para que escolas municipais e privadas sigam o mesmo procedimento.

Nos hotéis é proibido o funcionamento de restaurantes, bares e áreas comuns dos hotéis. A alimentação é permitida somente nos quartos.

As atividades esportivas coletivas profissionais e amadoras ficam suspensas. Por fim, as celebrações religiosas como missas e cultos não podem ser realizadas. Fica permitido apenas que as igrejas e espaços religiosos fiquem abertos para manifestações individuais de fé.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local